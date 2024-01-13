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Компания Realme изменит свой логотип и слоган

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Анонс ребрендинга состоялся на мероприятии в Лас-Вегасе, где представители компании рассказали, что планируют изменить слоган и логотип.

В течение последних пяти лет слоганом компании была фраза «Меняй стандарты» (Dare to leap), символизирующая идею о преодолении границ и изменении мира.

Теперь компания выбрала новый слоган «Сделай это реальным» (Make it real), который обещает молодым пользователям «реальные и ощутимые преимущества».

Что касается логотипа, то он остался оригинальным, но был обновлен с более точными деталями, чтобы создать более унифицированный образ бренда.

Новое позиционирование Realme звучит как «Технологический бренд, который лучше понимает молодых пользователей».

Цель ребрендинга заключается в укреплении имиджа компании и привлечении молодой аудитории, подчеркивая стремление Realme к инновациям и понимание потребностей молодых пользователей.

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