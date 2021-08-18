Компания Realme анонсировала новинки для российского рынка

Бренд Realme предложит россиянам свои новинки, а именно смартфон Realme GT Master Edition и ноутбук Realme Book, международные версии которых были представлены недавно.
Пока точные сроки выхода новых продуктов не называют, так же как и не раскрывают стоимость.
При этом было объявлено, что смартфон станет доступен для заказа с 23 августа. Более того, первые покупатели смогут его приобрести с неплохой скидкой.
На AliExpress со специальной скидкой по коду RM2800 стоимость смартфона составит 20 060 рублей.
Ранее стало известно, что стоимость аппарата на международном рынке составит 399 долларов, а это почти 29,5 тыс. рублей.
Еще компания представила свой первый планшет Realme Pad, не раскрыв все подробности. Появится ли он в нашей стране, пока не сообщается.