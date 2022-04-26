Компания Realme 29 апреля 2022 года представит недорогой телевизор Smart TV X Full HD

Realme готовит конкурентов для телевизоров от компании Xiaomi. В конце этой рабочей недели будет представлен телевизор Realme Smart TV X Full HD.

Эта серия на рынке составит конкуренцию недорогим Xiaomi Mi TV 5A, их презентация запланирована на середину текущей недели.

Realme Smart TV X Full HD будут предлагаться в двух версиях с 40 и 43-дюймовыми экранами, разрешение панелей составит Full HD.

Сообщается, что телевизоры получат поддержку HDR10, акустическую систему суммарной мощностью 24 Вт и поддержку технологии Dolby Audio.

За обработку изображения и работу программного обеспечения в телевизорах будет отвечать процессор MediaTek с графическим ускорителем Mali-G31 MP2.

Объем памяти в Realme Smart TV X составит 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ постоянной. Точная цена на телевизоры от Realme пока не сообщается. По данным инсайдеров, она будет в пределах 325-390 долларов.