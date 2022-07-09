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Компания RDW представила 27-дюймовые мониторы российской сборки

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Монитор рассчитан на выполнение рабочих задач, так как в нем экран высокой частоты обновления и минимального время отклика.

RDW Technology представила новый 27-дюймовый офисный монитор, который после запуска в серию должны внести в реестр РЭП Минпромторга РФ.

Российская компания опубликовала только основные технические характеристики устройства.

В мониторе установлен экран с углом обзора 178 градусов. Максимальная яркость матрицы составляет 250 кд/м2, а контрастность — 1000 : 1. Частота обновления 75 Гц, а время отклика 5 мс.

Монитор поучил крепление VESA. Было сказано, что экраны для монитора будут покупать в Китае, но кто их будет производить не уточняется.

В планах RDW Technology до конца года выпустить 5 тыс. мониторов.

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