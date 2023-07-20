Компания RDW Computers представила первые российские изогнутые мониторы

Представлены первые российские изогнутые мониторы RDW 2403 и RDW 2703 от компании RDW Computers.

Новинки стали первыми подобными мониторами разработанными полностью в нашей стране, разработчик выпустил сразу две модели с 24 и 27-дюймовыми панелями, у которых уровень кривизны 1800R, а соотношение сторон 16:9.

Разрешение матриц мониторов составляет 1920 х 1080 пикселей, максимальная яркость 250 нит, а глубина цвета 8 бит.

Новые мониторы внесены в реестр Минпромторга РФ.

Как пишет hi-tech.mail.ru, масштабного производства изогнутых мониторов от RDW Computers наладить не удалось, также производитель пока не озвучивает цену на них.

Первая партия RDW 2403 и RDW 2703 названа «экспериментальной», пока даже неизвестно из какого количества она состоит. Мониторы в продажу поступят в следующем месяце, цены на них будут озвучивать по индивидуальному запросу.