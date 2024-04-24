Компания Razer сделала мышь для киберспорта с частотой опроса 8000 Гц

Razer представила революционную мышь для киберспорта, Viper V3 Pro, с невероятной частотой опроса в 8000 Гц.

Новый оптический сенсор Focus Pro 35K Gen-2 с разрешением 35 000 точек на дюйм и точностью 99,8% обеспечивает непревзойденную реакцию и плавность движений.

Улучшенная эргономика и удобный хват делают мышь идеальным инструментом для профессиональных киберспортсменов.

Новинка также имеет продолжительное время работы на одной зарядке и гибкую настройку частоты опроса для оптимальной автономности. Выдерживая до 90 миллионов нажатий, Viper V3 Pro гарантирует долгий срок службы.

Приложение Razer предлагает удобную функцию копирования настроек DPI, облегчая обновление на новую мышь.

Профессиональные игроки в Valorant, Закари «zekken» Пэтрон Буз и Ю «BuZz» Бюнг-Чул, уже высоко оценили новинку. Стоимость Razer Viper V3 Pro составляет 160 долларов и включает беспроводной передатчик Razer HyperPolling, ранее доступный только отдельной покупкой.

Черный и белый варианты цвета позволяют киберспортсменам выбрать стиль, соответствующий их предпочтениям.