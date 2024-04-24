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Компания Razer сделала мышь для киберспорта с частотой опроса 8000 Гц

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Razer представила революционную мышь для киберспорта, Viper V3 Pro, с невероятной частотой опроса в 8000 Гц.

Компания Razer сделала мышь для киберспорта с частотой опроса 8000 Гц

Новый оптический сенсор Focus Pro 35K Gen-2 с разрешением 35 000 точек на дюйм и точностью 99,8% обеспечивает непревзойденную реакцию и плавность движений.

Улучшенная эргономика и удобный хват делают мышь идеальным инструментом для профессиональных киберспортсменов.

Новинка также имеет продолжительное время работы на одной зарядке и гибкую настройку частоты опроса для оптимальной автономности. Выдерживая до 90 миллионов нажатий, Viper V3 Pro гарантирует долгий срок службы.

Компания Razer сделала мышь для киберспорта с частотой опроса 8000 Гц

Приложение Razer предлагает удобную функцию копирования настроек DPI, облегчая обновление на новую мышь.

Профессиональные игроки в Valorant, Закари «zekken» Пэтрон Буз и Ю «BuZz» Бюнг-Чул, уже высоко оценили новинку. Стоимость Razer Viper V3 Pro составляет 160 долларов и включает беспроводной передатчик Razer HyperPolling, ранее доступный только отдельной покупкой.

Черный и белый варианты цвета позволяют киберспортсменам выбрать стиль, соответствующий их предпочтениям.

Компания Razer сделала мышь для киберспорта с частотой опроса 8000 Гц Компания Razer сделала мышь для киберспорта с частотой опроса 8000 Гц

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