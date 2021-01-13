Компания Razer на CES 2021 представила «самую умную» маску для лица

Каждая компания старается внести свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, не исключением стала и Razer.

Компания Razer на CES 2021 представила «самую умную» маску, которая пока существует в видео прототипа.

Новинку с названием Project Hazel, производитель геймерских аксессуаров обещает доработать и запустить в продажу как можно скорее.

Маска создавалась с целью защиты от коронавируса или других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

Маска имеет прозрачную лицевую часть, что позволит людям общаться, не скрывая лица. Еще в ней установили микрофон и внешний динамик, а это поможет людям нормально разговаривать.

Также в новинке заявлена система со съемными фильтрами, подобная той, что у респираторов N95. Свежий воздух под маску загоняет маленький вентилятор, они же выводят углекислый газ.

Вентиляторы съемные и их нужно будет через определенное время менять и помещать в специальный кейс, где произойдет обработка ультрафиолетом.

О стоимости Project Hazel в компании говорить не стали, так как ее еще будут дорабатывать, в том числе внедряя новые возможности и функции.