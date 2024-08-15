Компания представила первый в России отечественный криптозамок

Компания Fplus представила первое отечественное решение для защиты серверов от удаленного взлома — криптозамок.

Это программно-аппаратное устройство обеспечивает безопасное управление серверами с несколькими важными функциями: контролем сетевого доступа, физического вскрытия и мониторингом параметров внутри устройства (влажность, температура и т.д.).

Криптозамок включает специализированную плату, которая устанавливается в сервер, и программный код, интегрированный в BIOS. Используемый криптомодуль сертифицирован ФСТЭК.

Это решение защищает сервер от несанкционированного доступа даже при наличии уязвимостей в программном обеспечении. Криптозамок блокирует прямое подключение к управляющему контроллеру, и доступ возможен только через зашифрованный канал с использованием специального аппаратного ключа.

Криптозамок также имеет датчик вскрытия, который сигнализирует о физическом воздействии на сервер. В будущем Fplus планирует добавить новые функции, такие как создание эталонной конфигурации оборудования.

Это уникальное решение, по словам генерального директора Fplus Михаила Волкова, особенно важно для операторов ЦОД, облачных сервисов, финансовых учреждений и государственных структур, которые требуют высокой безопасности своих информационных систем.

Источник: fplustech.ru.