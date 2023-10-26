Компания Positive Technologies нашла вредоносное ПО, от которого пострадали 164 страны

Компания Positive Technologies обнаружила новое вредоносное программное обеспечение (ВПО), которое уже нанесло ущерб около 250 000 пользователям по всему миру, преимущественно в странах СНГ. Аномальную активность заметили в одной российской компании в августе, что привело к обнаружению ВПО. Первой жертвой стал пользователь этой организации, а на данный момент количество пострадавших превышает 250 000, из которых 200 000 находятся в России, Белоруссии, Украине и Узбекистане.

Большинство пострадавших — некорпоративные пользователи, которые скачивают пиратское программное обеспечение. Жертвами стали также целые компании, включая государственные и образовательные учреждения, а также отрасли нефтегазовой промышленности, медицины, строительства, розничной торговли и информационных технологий.

Специалисты Positive Technologies уверены, что данное ВПО несложно анализировать. Изучив только одну атаку, компания уже получила информацию о более чем 250 000 жертвах по всему миру. Однако реальное количество пострадавших превышает эту цифру. Специалисты предупреждают, что с увеличением атак, использующих это ВПО, число жертв будет только расти.

После установки вредоносного ПО происходит «заметная активность». Оно собирает информацию о компьютере жертвы, устанавливает программу для удаленного управления и майнер, а также архивирует содержимое пользовательской папки Telegram. Согласно изученной атаке, ВПО отправляет собранную информацию с корпоративного ноутбука пользователя на телеграм-бот, который выступает в качестве контрольного сервера. Эту активность заметила система мониторинга событий информационной безопасности и управления инцидентами MaxPatrol SIEM, разработанная Positive Technologies.