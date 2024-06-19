Компания Philips выпустила Bluetooth-колонки в ретро-стиле

TPV Technology выпустила в Индии Bluetooth-колонки Philips TAS2218 и TAS2228 с винтажным дизайном. Эти колонки разработаны для любителей музыки, которые ценят сочетание классического стиля и современных возможностей.

Модель Philips TAS2218 имеет 2,0-канальную настройку и звуковую мощность 10 Вт, обеспечивая насыщенное звучание с помощью двух 5-ваттных динамиков.

TAS2228 предлагает еще более мощное звучание с мощностью 20 Вт и двумя 10-ваттными динамиками, что повышает качество звука.

Обе модели имеют привлекательный деревянный антикварный дизайн, который придает винтажный вид любому интерьеру.

Несмотря на свое ретро оформление, они оснащены современными функциями, такими как беспроводное подключение по Bluetooth 5.0, воспроизведение через USB, FM-радио и разъем для подключения микрофона.

Они также поддерживают технологию True Wireless Stereo (TWS), позволяющую объединять две одинаковые модели для синхронного воспроизведения звука.

Батарея этих колонок обеспечивает до 6 часов автономной работы при 70% громкости, что позволяет наслаждаться аудио без необходимости подключения к сети.

Независимо от того, используются ли они на вечеринках, дома или просто для любителей высококачественного звука, Philips TAS2218 и TAS2228 обещают улучшить качество звучания благодаря уникальному сочетанию стиля и функциональности.

Bluetooth-колонки Philips TAS2218 и TAS2228 доступны по цене 4490 рупий (4,7 тыс.рублей) и 5490 рупий (5,7 тыс. рублей) соответственно через онлайн-платформы и в ведущих магазинах по всей стране.