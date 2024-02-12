Главная » Новости

Компания Philips создала и запустила самый быстрый в мире пауэрбанк

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано

Пока новинка предлагается только на китайском рынке по цене около 8 тыс. рублей.

Компания Philips создала и запустила самый быстрый в мире пауэрбанк

Компания Philips выпустила новый портативный аккумулятор — 140W Two-Way Fast Charging Power Bank. Это самый мощный пауэрбанк в мире. Он может зарядить устройство до 100% всего за 20-50 минут благодаря 140-ваттной зарядке.

Этот аккумулятор имеет емкость 27 000 мАч, что позволяет зарядить телефон или ноутбук 4-6 раз на 60-70%. Если вы подключите два устройства через USB-C кабель, скорость зарядки составит 65 Вт.

У пауэрбанка есть два порта USB Type-C и один порт USB Type-A. Последний поддерживает мощность 22,5 Вт. Размеры аккумулятора небольшие — всего 154,6 x 52,8 x 49,5 мм.

Компания Philips создала и запустила самый быстрый в мире пауэрбанк

Корпус аккумулятора изготовлен из металла, а на одной из сторон есть небольшой ЖК-экран, показывающий уровень заряда батареи. В комплекте с пауэрбанком идет кабель, поддерживающий 140-ваттную зарядку.

На данный момент Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank доступен только в черном цвете и продается только в Китае по цене 599 юаней.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.