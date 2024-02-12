Компания Philips создала и запустила самый быстрый в мире пауэрбанк

Пока новинка предлагается только на китайском рынке по цене около 8 тыс. рублей.

Компания Philips выпустила новый портативный аккумулятор — 140W Two-Way Fast Charging Power Bank. Это самый мощный пауэрбанк в мире. Он может зарядить устройство до 100% всего за 20-50 минут благодаря 140-ваттной зарядке.

Этот аккумулятор имеет емкость 27 000 мАч, что позволяет зарядить телефон или ноутбук 4-6 раз на 60-70%. Если вы подключите два устройства через USB-C кабель, скорость зарядки составит 65 Вт.

У пауэрбанка есть два порта USB Type-C и один порт USB Type-A. Последний поддерживает мощность 22,5 Вт. Размеры аккумулятора небольшие — всего 154,6 x 52,8 x 49,5 мм.

Корпус аккумулятора изготовлен из металла, а на одной из сторон есть небольшой ЖК-экран, показывающий уровень заряда батареи. В комплекте с пауэрбанком идет кабель, поддерживающий 140-ваттную зарядку.

На данный момент Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank доступен только в черном цвете и продается только в Китае по цене 599 юаней.