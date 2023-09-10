Компания Philips представила монитор с разрешением 4K и зарядкой USB-C

Компания Philips анонсировала свой новейший 27-дюймовый монитор, предназначенный для творческих профессионалов под кодовым именем 27E2F7901. Устройство обладает разрешением 4K, охватывает 98% цветовой гаммы DCI-P3 и предлагает функцию зарядки устройств через порт USB-C с мощностью 96 Вт.

Этот 27-дюймовый монитор от Philips имеет 4K разрешение и оснащен панелью с частотой обновления 60 Гц, обеспечивая высокую точность передачи цветов. Монитор получил сертификацию VESA DisplayHDR 400 и имеет соотношение сторон 16:9. Время отклика составляет 4 мс. Частота обновления экрана на уровне 60 Гц — это нижний предел, учитывая, что некоторые модели предлагают до 120 Гц. Коэффициент контрастности монитора Philips 27E2F7901 составляет 2000:1, а яркость достигает 400 нит. Устройство предлагает воспроизведение 8-битного цвета и абсолютное покрытие sRGB. Кроме того, заводская калибровка обеспечивает отклонение Delta E менее 2.

Монитор Philips 27E2F7901 оборудован функцией Smart Uniformity, обеспечивающей равномерность изображения. На его борту находится четыре порта USB-A, три порта USB-C и один HDMI 2.0. Один из портов USB-C предоставляет высокую мощность 96 Вт для зарядки устройств. Монитор также имеет два разъема DisplayPort 1.4, KVM-переключатель и регулируемую подставку.

Монитор Philips 27E2F7901 разработан с учетом потребностей творческих профессионалов, предлагая яркую цветовую гамму, высокую яркость и контрастность. Возможность быстрой зарядки, в сочетании с разнообразными портами, является еще одним важным аспектом данного устройства. Цена стартует от 500 долларов США. Монитор доступен в черном исполнении и поставляется на мировой рынок, при этом сроки и стоимость доставки могут различаться.