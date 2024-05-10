Компания Philips представила игровой mini-LED монитор на квантовых точках

Philips удивила своих поклонников новым игровым монитором Evnia 27M2N6800ML, который примечателен своей передовой технологией mini-LED на основе квантовых точек.

Этот захватывающий монитор оснащен 27-дюймовой HVA-матрицей с разрешением 3840×2160 пикселей и динамичной частотой обновления вплоть до 165 Гц.

Но настоящая изюминка заключается в подсветке mini-LED, состоящей из 4608 светодиодов, разделенных на 1152 зоны затемнения.

Благодаря этой инновационной технологии, монитор обеспечивает широкий цветовой охват и великолепное качество изображения.

Evnia 27M2N6800ML впечатляет своими возможностями в области цветопередачи, охватывая до 97% цветовых гамм DCI-P3 и Adobe RGB. Он также поддерживает технологии AMD FreeSync и VESA DisplayHDR 1000, обеспечивая гладкое и реалистичное игровое воспроизведение с высокой контрастностью и динамическим диапазоном.

Важным аспектом является время отклика монитора, которое составляет всего 1 мс (GtG), а благодаря технологии Zero Sense задержка между действием пользователя и реакцией на экран снижается до удивительных 0,8 мс.

Evnia 27M2N6800ML также обладает различными функциональными возможностями, включая порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 для подключения различных устройств, USB-концентратор с тремя коннекторами, встроенный фильтр синего света для снижения нагрузки на глаза, режим «картинка в картинке» и режим разделения экрана для многократного отображения видеопотока из разных источников одновременно.

Кроме того, монитор оснащен регулируемой подставкой, позволяющей настроить высоту, наклон и угол поворота для максимального комфорта пользователя.

Philips Evnia 27M2N6800ML уже доступен для покупки в Китае по цене $484.