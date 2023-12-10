Компания Phanteks выпустила 5,5-дюймовый дисплей для использования внутри ПК

Компания Phanteks представила свой новый продукт — 5,5-дюймовый ЖК-экран, который может быть установлен в любом компьютерном корпусе. Этот автономный IPS-дисплей имеет разрешение 2160 × 1440 пикселей и позиционируется как идеальный второй экран для ПК. Он обладает поддержкой частоты обновления 60 Гц и яркостью 450 кд/м2.

Дизайн экрана напоминает автономную систему GPS и имеет компактные размеры 150,90 × 80 × 16,4 мм. Для защиты экрана используется закаленное стекло. Устройство может быть установлено с помощью встроенных магнитов или выдвижных ножек, а также в свободное место для 120-мм вентилятора, если такое имеется.

Хотя концепция подобных дисплеев существует уже давно, новинка от Phanteks предлагает передовые технологии и дополнительные возможности. В комплект поставки входят кабели HDMI и SATA-питания. Дисплей доступен в белом или черном вариантах исполнения без RGB-подсветки.

Цена устройства составляет $109,99, а ожидается начало поставок в конце текущего месяца. На данный момент новинка полностью распродана по предзаказам, и пока неизвестно, когда начнется новый прием заказов.