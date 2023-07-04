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Компания Peugeot анонсировала выход трех электрических велосипедов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Обновлённая серия электрических велосипедов от компании Peugeot состоит из трех моделей – городской, семейной и грузовой.
Подразделение Peugeot Cycles представило три новых велосипеда на электрической тяге, которые станут доступны для покупки в конце 2023 года и начале 2024 года.

Семейство велосипедов состоит из трех моделей: Digital e-Bike для поездок по городу, Digital e-Longtail с удлинённой задней частью и двумя дополнительными сидениями для детей, а также велосипед Bi-Carrier, который получил впереди небольшой кузов, в него можно положить покупки или с комфортом разместить трех детей.

Компания Peugeot анонсировала выход трех электрических велосипедов
Для велосипедов также выпустили обновленное приложение, через него можно настроить электрическую мощность, активировать сигнализацию, узнать где сейчас находится велосипед, а также проследить в реальном времени перемещение транспортного средства.

Компания Peugeot анонсировала выход трех электрических велосипедов

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