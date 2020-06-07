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Компания Oppo выпустила сразу три фитнес-браслета

08.06.2020 02:05

Oppo расширила свою линейку носимой электроники тремя моделями фитнес-браслетов — Oppo Band, Oppo Band Fashion и Oppo Band Eva.

Все новинки технически одинаковые, и отличаются они только ремешком и цветом. Фитнес браслеты получили 1,1-дюймовый AMOLED экран с разрешением 126х294 пикселей.

Компания Oppo выпустила сразу три фитнес-браслета

Матрицу экрана прикрыли 2.5D стеклом. На обратной стороне браслетов находятся датчики, которые позволяют следить за сердечным ритмом и уровнем насыщенности крови кислородом.

Браслеты защищены от воды по стандарту 5ATM. Версия Oppo Band Fashion еще получила NFC для возможности оплачивать покупки безконтактным способом.

Oppo Band, Oppo Band Fashion и Oppo Band Eva со смартфоном связываются по Bluetooth 5.0, а работают новинки как с Android-устройствами, так и с iPhone.

Компания Oppo выпустила сразу три фитнес-браслета

В основе браслетов лежит чип Apollo 3. Его же китайский производитель установил и в смарт-часы Oppo Watch.

Встроенной батареи в серии Oppo Band хватит на 14 дней работы, а на зарядку аккумулятора требуется 1,5 часа.

Oppo Band, Oppo Band Fashion и Oppo Band Eva можно будет купить по цене 28, 35 и 42 доллара соответственно.

Компания Oppo выпустила сразу три фитнес-браслета

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