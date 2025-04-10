Компания Oppo представила в КНР три модели смартфонов серии X8

Компания Oppo сегодня анонсировала три новых смартфона, среди которых есть Find X8 Ultra с двумя телеобъективами и чипом Snapdragon 8 Elite. Также были представлены модели Find X8s и X8s+, которые работают на процессорах MediaTek.

Find X8s — это компактное устройство с 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем, тогда как X8s+ имеет 6,59-дюймовую панель. Оба экрана имеют разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц. Дизайн устройства схож, но различается расположение датчиков в модуле камеры: X8s имеет симметричное, а X8s+ — треугольное.

Обе модели работают на процессоре MediaTek Dimensity 9400+, который является слегка улучшенной версией стандартного 9400 с увеличенной тактовой поддержкой базового ядра Cortex-X925.

Конфигурация включает три ядра Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц и четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц. Смартфоны оснащены 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, часть из которых используется для подсветки системы ColorOS 15 на базе Android 15.

Оба устройства имеют защиту по стандарту IP68/IP69, магнитную систему Mag от Oppo, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также линейный двигатель X-axis для тактильной отдачи.

Несмотря на внешние сходства, Find X8s и X8s+ имеют различия. В X8s+ установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч, в то время как в X8s — 5700 мАч. Для обоих устройств применяется скоростная зарядка: 80 Вт по проводной сети и 50 Вт по беспроводной сети.

Что касается камеры, то оба телефона имеют основной 50-мегапиксельный датчик Sony LYT700 и сверхширокоугольный 50-мегапиксельный датчик Samsung JN5, но различаются телеобъективами.

В Find X8s установлен 50-мегапиксельный телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм и диафрагмой f/2,6, а в X8s+ — телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 73 мм и диафрагмой f/2,8.

Оба устройства доступны в различных цветах: Find X8s — в черном, белом, синем и розовом, а X8s+ — в черном, белом и фиолетовом.

Цены на Find X8s и X8s+ начинаются от 4199 юаней (48 400 руб.) за базовую конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ и доходят до 5499 юаней (63 400 руб.) за топовую версию 16 ГБ + 1 ТБ.