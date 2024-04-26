Компания OPPO представила новый недорогой смартфон OPPO A60

OPPO, один из ведущих производителей смартфонов, представил свой новый бюджетный гаджет — OPPO A60. Этот модельный ряд привлекает внимание не только своей доступной ценой, но и неплохими характеристиками.

Главной особенностью OPPO A60 является его дизайн. Тыльная панель смартфона напоминает океанские волны, создавая впечатляющий эстетический образ.

OPPO A60 оснащен 6,67-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Внутри OPPO A60 находится процессор Snapdragon 680 4G. Смартфон доступен в двух вариантах памяти: 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 ГБ встроенной памяти. При необходимости ее можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Одна из ключевых особенностей для многих пользователей — аккумулятор. OPPO A60 оснащен мощным 5000 мАч аккумулятором, который обеспечивает долгое время автономной работы. Кроме того, смартфон поддерживает 45-ваттную быструю зарядку.

OPPO A60 обладает двойной камерой, включающей датчик на 50 Мп. В дополнение к этому, устройство оснащено фронтальной камерой на 8 Мп для селфи и видеозвонков.

OPPO A60 имеет тонкий пластиковый корпус толщиной 7,68 мм и доступен в двух привлекательных цветах: синем и фиолетовом. Благодаря стандарту IP54, смартфон также защищен от воды и пыли.

На данный момент OPPO A60 уже доступен на вьетнамском рынке в двух версиях: с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Цена смартфона составляет около 20 тыс. рублей.