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Компания OPPO представила новый недорогой смартфон OPPO A60

Автор На чтение 2 мин Просмотров 34 Опубликовано

OPPO, один из ведущих производителей смартфонов, представил свой новый бюджетный гаджет — OPPO A60. Этот модельный ряд привлекает внимание не только своей доступной ценой, но и неплохими характеристиками.

Компания OPPO представила новый недорогой смартфон OPPO A60

Главной особенностью OPPO A60 является его дизайн. Тыльная панель смартфона напоминает океанские волны, создавая впечатляющий эстетический образ.

OPPO A60 оснащен 6,67-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Внутри OPPO A60 находится процессор Snapdragon 680 4G. Смартфон доступен в двух вариантах памяти: 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 ГБ встроенной памяти. При необходимости ее можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Одна из ключевых особенностей для многих пользователей — аккумулятор. OPPO A60 оснащен мощным 5000 мАч аккумулятором, который обеспечивает долгое время автономной работы. Кроме того, смартфон поддерживает 45-ваттную быструю зарядку.

Компания OPPO представила новый недорогой смартфон OPPO A60

OPPO A60 обладает двойной камерой, включающей датчик на 50 Мп. В дополнение к этому, устройство оснащено фронтальной камерой на 8 Мп для селфи и видеозвонков.

OPPO A60 имеет тонкий пластиковый корпус толщиной 7,68 мм и доступен в двух привлекательных цветах: синем и фиолетовом. Благодаря стандарту IP54, смартфон также защищен от воды и пыли.

На данный момент OPPO A60 уже доступен на вьетнамском рынке в двух версиях: с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Цена смартфона составляет около 20 тыс. рублей.

Компания OPPO представила новый недорогой смартфон OPPO A60

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