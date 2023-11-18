Компания Opal представила самую маленькую 4К веб-камеру

Компания Opal анонсировала самую компактную веб-камеру Tadpole 4K. Opal Tadpole стала самой маленькой в мире веб-камерой — она имеет размеры всего 30,5×30,5 мм и вес 45 г.

Камера оснащена 48-мп сенсором Sony и объективом f/1.8, обеспечивающим четкое изображение в 4K-разрешении. Благодаря зажиму Tadpole легко крепится к ноутбуку. В комплект входит USB-C кабель.

Главной особенностью камеры является направленный микрофон с ИИ, отличающий человеческую речь от шума, также камерам получила функцию Tap to Mute, которая позволяет одним касанием включать или отключатьмикрофон

Камера совместима с операционными системами macOS и Windows. Стоимость составляет $175 (примерно 15,6 тыс. рублей).