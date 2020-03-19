Компания OnePlus обновила свой логотип

OnePlus была создана в 2013 году, и через год китайская компания представила свой первый смартфон.

С того момента компания выросла и начала осваивать рынок телевизоров, но с момента основания логотип OnePlus оставался неизменным.

Теперь китайский производитель обновил свой логотип. В общих чертах он остался без изменений, но был изменен шрифт, а «+» стал больше.

Также компания изменила слоган «Never Settle». Новый логотип уже используется на сайте производителя, и скоро мы его увидим на смартфонах OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, которые должны представить в апреле.