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Компания NVIDIA выпустила компактную видеокарту RTX A2000

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Компактная профессиональная видеокарта от Nvidia могла бы получить имя Quadro, но в компании решили отказаться от этого бренда.
Новинка на рынке будет доступна под названием RTX A2000, и это компактный, но очень мощный графический адаптер, который технически очень похож на GeForce RTX 3060.

Nvidia RTX A2000 получила 3328 ядер CUDA, 26 ядер RT, 104 тензорных ядра и 192-разрядну шину, а также 6 ГБ собственной памяти GDDR6

По заявлению представителей Nvidia, их RTX A2000 получила производительность 8 TFLOPS, а значение TGP составляет всего 70 Вт. О дате выхода и цене Nvidia RTX A2000 пока не сообщается.

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