Компания Nvidia представила новые видеокарты RTX 4090 и RTX 4080

Nvidia на презентации GeForce Beyond показала новое поколение видеокарт GeForce RTX. Со сцены были показаны модели GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080, которые созданы на новой архитектуре 3-го поколения Nvidia Ada Lovelace.

Заявлено, что новые графические ускорители дают скачок производительности до 4 раз в зависимости от поставленных задач.

GeForce RTX 4080 будет выпускаться в версиях с 2 и 16 ГБ памяти GDDR6X. Эта видеокарта будет в 2-4 раза быстрее чем RTX 3080 Ti.

В GeForce RTX 4090 видеопамяти будет 24 ГБ и она уже покажет прирост скорости в 2-4 раза в сравнении с RTX 3090 Ti.

Новую архитектуру назвали в честь английской писательницы и математика Ады Лавлейс.

Новые продукты уже нацелены на улучшение технологии трассировки лучей и поддержки Deep Learning Super Sampling (DLSS) 3.0. На презентации было еще сказано, что текущая архитектура станет основой и для следующего поколения видеокарт.

GeForce RTX 4090 в продажу поступит 12 октября по цене 1599 долларов, GeForce RTX 4080 станет доступна для покупки в ноябре по цене 899 долларов за версию с 12 ГБ памяти и 1199 долларов за 16 ГБ памяти.