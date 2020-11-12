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Компания NVIDIA планирует выпустить видеокарту GeForce RTX 3080 Ti в январе 2021 года

12.11.2020 19:38

В дополнение к своей флагманской видеокарте GeForce RTX 3080 Ti, NVIDIA якобы планирует выпустить как минимум три видеокарты серии GeForce RTX 30 в январе 2021 года, сообщает Videocardz. Линейка будет состоять из GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3060, RTX 3050 Ti и RTX 3050. В дополнение ко всем этим картам NVIDIA также представит свою GeForce RTX 3060 TI месяцем ранее в декабре, поскольку ее соперник также готов. карты среднего уровня на основе графической архитектуры RDNA 2.

Согласно слухам, NVIDIA решила продвинуть вперед выпуск своей линейки среднего и начального уровня в надежде на конкурентную борьбу со всем, что AMD может предложить в рамках своего стека видеокарт серии Radeon RX 6000. Таким образом, в дополнение к GeForce RTX 3080 Ti, которая разрабатывается как конкурент Radeon RX 6900 XT, NVIDIA также предложит в период с декабря по январь четыре основные карты среднего и начального уровня.

Подробности от Kopite7kimi предполагают, что видеокарта GeForce RTX 3080 Ti FE (Founders Edition) будет иметь дизайн печатной платы PG133-SKU15 и графическое ядро ​​GA102-250-KD-A1. Графический процессор GA102-250 также изменился с тех пор, как мы видели их в последний раз, и теперь он точно такой же, как GeForce RTX 3090 с 10496 ядрами FP32 CUDA.

Что касается памяти, то на карте будет 20 ГБ памяти GDDR6X. В отличие от скорости 19,5 Гбит / с у RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, как утверждается, сохраняет ту же скорость памяти, что и RTX 3080 на уровне 19 Гбит/с. Поскольку мы получаем интерфейс шины 20 ГБ, NVIDIA будет использовать интерфейс шины 320 бит, что соответствует общей пропускной способности 760 ГБ / с. TGP для карты такой же, как у RTX 3080, на 320 Вт. Это определенно необходимо для питания дополнительных ядер, поэтому NVIDIA, возможно, придется немного оптимизировать тактовые частоты.

Спецификации GeForce RTX 3060 Ti включают графический процессор GA104, что подтверждает, что это второй графический процессор, на котором установлен указанный чип. Не упоминается конкретный вариант или номер SKU, но в предыдущих отчетах намекнули на SKU GA104-200 для GeForce RTX 3060 Ti. Графический процессор GA104-200 на видеокарте NVIDIA RTX 3060 Ti имеет 4864 ядра CUDA, 80 блоков ROP, базовую тактовую частоту 1410 МГц и ускорение 1665 МГц. Согласно спецификациям, карта должна обеспечивать эффективную вычислительную мощность 16,2 терафлопс.

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