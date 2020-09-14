NVIDIA покупает компанию Arm за $40 млрд

Nvidia, производитель графических чипов из Кремниевой долины, находящийся на пике популярности, заключила сделку по покупке британского разработчика чипов, делая ставку на то, что сделка может вывести Nvidia на лидирующую позицию в новую компьютерную эру, основанную на искусственном интеллекте.

«ИИ — самая мощная технологическая сила нашего времени, которая запустила новую волну вычислений», — заявил в воскресенье в блоге Дженсен Хуанг, основатель и главный исполнительный директор Nvidia, говоря об искусственном интеллекте.

Компания Nvidia из Санта-Клары согласилась заплатить 40 миллиардов долларов за покупку Arm, английского подразделения технологического титана Softbank, что стало одной из крупнейших сделок в полупроводниковой промышленности.

«В предстоящие годы триллионы компьютеров с искусственным интеллектом создадут новый Интернет вещей, который в тысячи раз больше, чем сегодняшний Интернет людей», — сказал Хуанг в записи блога на веб-сайте Nvidia.

В предыдущем сообщении в блоге Nvidia дала понять, что намерена стать все более крупным игроком в новом и все более взаимосвязанном мире искусственного интеллекта.

«Масштабируемая, ускоренная платформа необходима для принятия решений в режиме реального времени и позволяет каждой отрасли, включая розничную торговлю, производство, здравоохранение и умные города, доставлять автоматизированный интеллект до точки действия», — заявила Nvidia в предыдущем сообщении в блоге.

За прошедшие годы Nvidia вышла далеко за рамки своих первых владений передовыми графическими чипами для компьютерных и видеоигр.

«Arm и Nvidia разделяют видение и страсть к тому, что повсеместные энергоэффективные вычисления помогут решить самые насущные проблемы мира, от изменения климата до здравоохранения, от сельского хозяйства до образования», — сказал Саймон Сегарс, генеральный директор ARM.

По данным сайта Yahoo Finance, за 12 месяцев, закончившихся в июле, Nvidia заработала 3,39 миллиарда долларов при выручке в 13,06 миллиарда долларов.