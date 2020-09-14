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NVIDIA покупает компанию Arm за $40 млрд

14.09.2020 08:52

Nvidia, производитель графических чипов из Кремниевой долины, находящийся на пике популярности, заключила сделку по покупке британского разработчика чипов, делая ставку на то, что сделка может вывести Nvidia на лидирующую позицию в новую компьютерную эру, основанную на искусственном интеллекте.

«ИИ — самая мощная технологическая сила нашего времени, которая запустила новую волну вычислений», — заявил в воскресенье в блоге Дженсен Хуанг, основатель и главный исполнительный директор Nvidia, говоря об искусственном интеллекте.

Компания Nvidia из Санта-Клары согласилась заплатить 40 миллиардов долларов за покупку Arm, английского подразделения технологического титана Softbank, что стало одной из крупнейших сделок в полупроводниковой промышленности.

«В предстоящие годы триллионы компьютеров с искусственным интеллектом создадут новый Интернет вещей, который в тысячи раз больше, чем сегодняшний Интернет людей», — сказал Хуанг в записи блога на веб-сайте Nvidia.

В предыдущем сообщении в блоге Nvidia дала понять, что намерена стать все более крупным игроком в новом и все более взаимосвязанном мире искусственного интеллекта.

«Масштабируемая, ускоренная платформа необходима для принятия решений в режиме реального времени и позволяет каждой отрасли, включая розничную торговлю, производство, здравоохранение и умные города, доставлять автоматизированный интеллект до точки действия», — заявила Nvidia в предыдущем сообщении в блоге.

За прошедшие годы Nvidia вышла далеко за рамки своих первых владений передовыми графическими чипами для компьютерных и видеоигр.

«Arm и Nvidia разделяют видение и страсть к тому, что повсеместные энергоэффективные вычисления помогут решить самые насущные проблемы мира, от изменения климата до здравоохранения, от сельского хозяйства до образования», — сказал Саймон Сегарс, генеральный директор ARM.

По данным сайта Yahoo Finance, за 12 месяцев, закончившихся в июле, Nvidia заработала 3,39 миллиарда долларов при выручке в 13,06 миллиарда долларов.

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