Компания Nvidia обещает больше ПК-версий видеокарт GeForce GTX 1650 с 4 Гб памяти GDDR5

Дефицит видеокарт на рынке привел к тому что производители вернулись к производству модулей, которые уже сняли с продаж.

По данным PC Gamer, компания Nvidia в апреле и мае больше сосредоточится на производстве GeForce GTX 1650 для настольных ПК, при этом немного сократит выпуск видеокарт GeForce GTX 1650 для ноутбуков.

Стоит отметить, что GeForce GTX 1650 является неплохой моделью для нетребовательных геймеров, но очень слабой для майнинга.

Возможно видеократы GTX 1650 будут свободно продаваться в розничных магазинах, но скорее всего по цене значительно выше, чем до подорожания, вызванного высоким интересом к майнингу криптовалют.