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Компания Nothing будет выпускать недорогие наушники и часы под брендом CMT

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Новое подразделение компании Nothing, специализирующейся на выпуске техники в прозрачном корпусе, получило название CMF by Nothing. Этот суббренд будет заниматься производством доступных устройств с интересным дизайном, предназначенных для более широкой аудитории потребителей. В своем видеообращении основатель и глава компании Nothing, Карл Пэй, объявил о запуске CMF и сообщил, что первыми продуктами будут беспроводные наушники и умные часы, которые появятся на рынке в текущем году. Суббренд будет обладать собственной командой инженеров, что позволит ему работать независимо.

Компания Nothing будет выпускать недорогие наушники и часы под брендом CMT

Кроме того, Карл Пэй упомянул о том, что компания Nothing успешно привлекла инвестиции на сумму $96 млн, которые будут направлены на развитие нового бренда CMF и создание его первых устройств.

Некоторые пользователи интернета ранее высказывали предположения о возможной связи компании Nothing с китайским холдингом BBK, владеющим брендом OnePlus, который также был основан Питом Лау и Карлом Пэем. Некоторые эксперты считают, что создание бренда Nothing могло быть обусловлено стремлением к захвату американского и европейского рынков. Для того чтобы избежать ассоциаций с китайскими компаниями, бренд Nothing был зарегистрирован в Лондоне.

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