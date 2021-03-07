Компания Nokia разработала игровой смартфон Nokia 10G

Компания Nokia разработала игровой смартфон Nokia 10G07.03.2021 23:53
HMD Global возродила уже не мало смартфонов Nokia, и судя по всему она не собирается останавливаться на достигнутом.
По данным источника NokiaPowerUser, сейчас компания HMD Global готовит игровой смартфон, который станет преемником легендарной Nokia N-Gage.
Новый аппарат на рынок поступит под названием Nokia G10. Этот смартфон уже зарегистрирован как TA-1334 в Евразийской экономической комиссии и TÜV Rheinlan.
По данным авторитетного источника, в смартфоне установят 6,4-дюймовый дисплей и 48 Мп камеру.
Стоит еще напомнить, что Nokia G10 TA-1334 был замечен в одном из российских онлайн-магазинов. Тогда было указано, что в смартфоне 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, при этом изображение самого смартфона продавец не опубликовал.
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