Компания Nokia разработала игровой смартфон Nokia 10G

HMD Global возродила уже не мало смартфонов Nokia, и судя по всему она не собирается останавливаться на достигнутом.

По данным источника NokiaPowerUser, сейчас компания HMD Global готовит игровой смартфон, который станет преемником легендарной Nokia N-Gage.

Новый аппарат на рынок поступит под названием Nokia G10. Этот смартфон уже зарегистрирован как TA-1334 в Евразийской экономической комиссии и TÜV Rheinlan.

По данным авторитетного источника, в смартфоне установят 6,4-дюймовый дисплей и 48 Мп камеру.

Стоит еще напомнить, что Nokia G10 TA-1334 был замечен в одном из российских онлайн-магазинов. Тогда было указано, что в смартфоне 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, при этом изображение самого смартфона продавец не опубликовал.