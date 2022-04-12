Компания Nokia полностью прекращает свою деятельность в России

Nokia уходит с российского рынка, об этом финский производитель телекоммуникационного оборудования сообщил на своем сайте.

На сайте написали: «За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России».

По словам главы компании Пекка Лундмарка, организация не видит возможностей продолжать свой бизнес в РФ в связи со сложившейся ситуацией.

Nokia продолжит осуществить поддержку своих клиентов в России до тех пока компания полностью не покинула регион.

В компании также отметили, что на финансовый прогноз уход из РФ не повлияет, так как доля производителя телекоммуникационного оборудования на нашем рынке была всего 2%.