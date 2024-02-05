Компания Noise представила новую модель смарт-часов NoiseFit Grace

Эти умные часы были выпущены после успешного запуска модели Noise Vortex Plus. Новая модель индийского производителя предназначена для женской аудитории и имеют уникальный дизайн циферблата, выполненный в элегантном металлическом корпусе. Часы доступны в трех цветах: серебристом, розовом золотом и угольно-черном.

Умные часы NoiseFit Grace оснащены 1,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой Always on и яркостью 600 нит. Разрешение круглого экрана составляет 360 x 360 пикселей. NoiseFit Grace предлагают множество функций, включая голосового помощника с искусственным интеллектом, функцию вызова по Bluetooth и встроенный календарь. Часы также обеспечивают быстрый доступ к панели набора номера и журналам последних вызовов, а также позволяют хранить до 10 контактов для удобства звонков.

NoiseFit Grace оснащены датчиком Noise Health Suite, который отслеживает важные показатели здоровья, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови (SpO2), режим сна и уровень стресса.

Часы получили защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Пользователи также могут настраивать часы с помощью более 100 циферблатов, для этого на смартфоне нужно использовать приложение NoiseFit.

Умные часы NoiseFit Grace уже доступны для покупки на Flipkart и веб-сайте бренда NoiseFit по цене 2 999 индийских рупий (3300 рублей).

Источник: gizmochina