Компания Nissan представила прототип производства полностью твердотельных аккумуляторов

Новый тип аккумуляторов будет легче и быстрее заряжаться, над его созданием работает японская компания Nissan и NASA.

Автопроизводитель анонсировал новый аккумулятор, который придет на смену литий-ионным, их сейчас используют в мобильной технике и автомобилях.

Литий-ионные батареи считаются очень надежными, но у них есть большое количество недостатков, среди них скорость зарядки и вес.

В Nissan решили выпустить батареи, которые будут лучше существующего типа аккумляторов.

Пилотный запуск производства запланирован на 2024 год, а полноценный выпуск на 2028 год.

Характеристики аккумулятора пока не раскрываются, но было сказано, что разработчики хотят избежать использования дорогих материалов, среди них редкие металлы.

Пока известно, что Nissan и NASA над батареями работают через «информационную платформу исходных материалов», а это компьютерная база, которая позволяет тестировать различные комбинации материалов, и значит, что у разработчиков пока даже нет понимания из чего будет состоять новый тип аккумулятора.