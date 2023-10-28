Компания МТС запустила поддержку единого номера для смартфона и умных часов

Оператор связи МТС представил новую услугу под названием «Единый номер», которая объединяет смартфон с SIM-картой МТС и умные часы с функцией eSIM на базе операционной системы Android.

Эта услуга позволяет абонентам МТС использовать голосовые услуги на своих умных часах с использованием своего основного мобильного номера, даже находясь вдали от своего смартфона. Расстояние не имеет значения, поскольку умные часы функционируют независимо как полноценный телефон.

Подключение умных часов к услуге «Единый номер» возможно удаленно через официальный сайт МТС. В настоящее время услуга доступна для жителей Москвы и Московской области, а к концу 2023 года планируется ее расширение для частных клиентов во многих регионах России.

С помощью услуги «Единый номер» можно подключить следующие модели умных часов с функцией eSIM: Samsung Galaxy Watch 4 LTE, Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 6, Watch 6 Classic; Huawei Watch 3, Watch 3 Pro, Watch 4, Watch 4 Pro.