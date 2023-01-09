Компания MSI представила игровой ноутбук Titan GT77 с RTX 4090 и 128 Гб ОЗУ

MSI на выставке электроники CES 2023 показала очень мощный игровой ноутбук Titan GT77.

На фоне других моделей Titan GT77 выделяется совей начинкой. В нем установлен процессор Core i9-13980HX и видеокарта GeForce RTX 4090.

Это «железо» дополнили 128 ГБ оперативной памяти и 4 ТБ SSD накопителем.

Помимо такой начинки модель оснащена Mini LED экраном с разрешением 4К и частотой обновления 144 Гц. Дисплей поддерживает VESA DisplayHDR 1000, а его максимальная яркость составляет 1000 кд/кв.м

MSI Titan GT77 станет доступен для покупки 8 февраля, причем он будет предлагаться и в более доступных конфигурациях, но даже они будут стоить дорого.

К примеру, с GeForce RTX 4080 и 16 ГБ памяти, а также накопителем на 2 ТБ придется заплатить 4300 долларов, самая дорогая версия оценивается в 5300 долларов.