Компания MSI предложила своим клиентам компьютерный корпус из стекла

MSI добавила в свою линейку компьютерных корпусов новую модель — Mag Pano 100 PZ. Основной особенностью этого корпуса является его двустороннее закаленное стекло, которое обеспечивает полный обзор всех компонентов внутри.

MSI Mag Pano 100 PZ предназначен для установки материнских плат формата ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Он имеет двухсекционную конструкцию с пространством для кабелей шириной 90 мм с правой стороны, что позволяет аккуратно спрятать все кабели. Для удобства доступа внутрь корпуса верхняя и боковые крышки можно снимать без использования инструментов.

Габариты корпуса составляют 518,7 х 290 х 482 мм, а его вес составляет 11,3 кг. Внутри можно разместить видеокарту длиной до 380 мм, процессорный кулер высотой до 166 мм и блок питания длиной до 200 мм.

Корпус предлагает три места для 2,5-дюймовых накопителей и два комбинированных слота для 2,5- или 3,5-дюймовых накопителей. Для обеспечения охлаждения можно установить до 10 вентиляторов: три сверху, один сзади, три сбоку и еще три снизу. Кроме того, в корпусе можно установить СЖО размером до 360 мм.