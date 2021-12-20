Компания Motorola начала в России прием заказов на смартфон Edge 20

Motorola на российский рынок привезла новый смартфон — Motorola Edge 20.

Российский офис компании Lenovo объявил о страте продаж нового смартфона под брендом Motorola.

Motorola Edge 20 пока предлагается только для предзаказа по цене 29 990 рублей, после 23 декабря цена смартфона поднимется до рекомендованной розничной – 33 990 рублей.

В Motorola Edge 20 установлен 6,7-дюймовый экран с разрешением 2400х1080 пикселей, дисплей аппарата выполнен по технологии OLED, но несмотря на это сканер отпечатка пальца в смартфоне расположили на боковой грани.

Под «капотом» смартфона находится Snapdragon 778G с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

С фронтальной стороны установлена 32 Мп камера. На задней панели тройной модуль со 108 Мп основным датчиком, 16 Мп телефотомодулем и 8 Мп объективном с 3-кратным оптическим зумом.

Работает Motorola Edge 20 под управление операционной системы Android 11.