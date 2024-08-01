Компания Motorola представила самый тонкий телефон в мире

Motorola провела презентацию нового смартфона Motorola Edge 50, который заявлен как самый тонкий телефон в мире, состоялась на территории Индии.



Смартфон оснащен 6,67-дюймовой панелью с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+ с пиковой яркостью до 1900 нит. Также устройство сертифицировано по SGS за снижение уровня синего света. Оно поддерживает технологию Smart Water Touch, позволяющую использовать экран даже с мокрыми руками, а защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 защищает экран от повреждений. Класс защиты IP68 делает телефон устойчивым к пыли и воде.

Edge 50 считается самым тонким смартфоном в мире с сертификатом MIL-STD 810H, его толщина составляет 7,79 мм, а вес — 181 грамм.

Дизайн включает пластиковую рамку и кожаную заднюю панель в цветах Jungle Green или Pantone Peach Fuzz, а также вариант Koala Grey с отделкой из веганской замши.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ встроенной памяти.

Он работает на Android 14 с пользовательским интерфейсом Motorola Hello UI и обещает два года обновлений программного обеспечения и три года исправлений безопасности.

Также устройство использует искусственный интеллект Google для функций, таких как Magic Eraser и Photo Unblur, а собственные улучшения Motorola включают адаптивную стабилизацию и интеллектуальную оптимизацию цвета.

Что касается камер, то Edge 50 оснащен основной камерой на 50 Мп с сенсором Sony Lytia 700C, 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным увеличением и 13-мегапиксельной сверхширокополосной камерой. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп.

Аккумулятор устройства емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт, беспроводную зарядку на 15 Вт, а также обратную зарядку на 5 Вт. Дополнительно доступны функции Dolby Atmos и встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев.

Цена Motorola Edge 50 в Индии составляет 27 999 рупий (28 800 рублей) за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.