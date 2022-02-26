По сути новинкой стал переименованный Moto Edge 30 Pro, представленный в конце 2021 года.

Смартфон 2022 модельного года получил некоторые отличия от Moto Edge 30 Pro. Итак, компания Motorola представила флагманский смартфон Motorola Edge Plus 2022 с 6,7-дюймовым дисплеем, разрешение которого составляет 2400×1080 точек, а частота обновления 144 Гц.

На лицевой сторону установлена камера разрешением 60 Мп (f/2,2, 0,6 мкм), тогда как на задней панели предлагается камера с модулями на 50 Мп (f/1,8, 1,0 мкм), 50 Мп (f/2,2, 0,64 мкм) и 2 Мп (f/2,4, 1,75 мкм).

Работает флагман на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1, который дополнят 8 или 12 Гб оперативной и 128, 256 или 512 Гб постоянной памяти. Автономность новинке обеспечит батарея на 4 800 мАч с поддержкой 30-ватной быстрой зарядки и 15-ватной беспроводной.

Операционная система в модели Android 12 с интерфейсом Motorola MyUX. На рынке смартфон предложат в цветовых решениях Cosmos Blue и Stardust White. В Северной Америке Motorola Edge Plus 2022 уже предлагается по цене 1000 долларов.