Компания Motorola может возродить первый защищённый смартфон Defy

В компании Motorola рассматривают возможность выпуска защищённого смартфона Defy.

Новая модель уже замечена в консоли Google, но там она числится под кодовым названием Athena.

По слухам, под этим названием скрывается возрождённая модель Defy, которая будет относиться к начальному уровню. В ее основе будет лежать процессор Snapdragon 662 и 4 ГБ оперативной памяти.

Инсайдер сообщает, что дисплей защищенного устройства получит диагональ 6,6-дюйма и разрешение 1600х720 пикселей.

Ранее сообщалось, что Bullitt Group, известная как производитель аппаратов под брендами CAT и Land Rover, для Motorola разработает защищённый смартфон.

Напомним, Motorola Defy был выпущен еще в 2010 году, и это был первый подобный аппарат под управлением операционной системы Android.