Компания Motorola может возродить первый защищённый смартфон Defy

Компания Motorola может возродить первый защищённый смартфон Defy05.06.2021 00:06
В компании Motorola рассматривают возможность выпуска защищённого смартфона Defy.
Новая модель уже замечена в консоли Google, но там она числится под кодовым названием Athena.
По слухам, под этим названием скрывается возрождённая модель Defy, которая будет относиться к начальному уровню. В ее основе будет лежать процессор Snapdragon 662 и 4 ГБ оперативной памяти.
Инсайдер сообщает, что дисплей защищенного устройства получит диагональ 6,6-дюйма и разрешение 1600х720 пикселей.
Ранее сообщалось, что Bullitt Group, известная как производитель аппаратов под брендами CAT и Land Rover, для Motorola разработает защищённый смартфон.
Напомним, Motorola Defy был выпущен еще в 2010 году, и это был первый подобный аппарат под управлением операционной системы Android.
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