Компания Microsoft запустит новый Xbox в 2026 году

Инсайдер RedGamingTech сообщил, что по данным его источников, Microsoft планирует запустить следующее поколение игровой консоли раньше, чем Sony.

По планам компании, полноценная преемница Xbox Series X|S может быть выпущена уже в 2026 году, на год раньше, чем PlayStation 6.

Такой ранний старт позволит Microsoft быстрее расширить свою пользовательскую базу и получить эксклюзивные игры, чтобы сразиться с главным конкурентом.

Ранее в сеть утекли конфиденциальные документы Microsoft, в которых были указаны сроки выхода и возможные характеристики следующей консоли Xbox.

По слайдам, компания рассматривала различные варианты аппаратного обеспечения, включая выбор между ARM64 или x64 (Zen 6) архитектурой, а также сотрудничество с AMD или использование готовой архитектуры Navi 5.

Однако, по информации источников RedGamingTech, Microsoft пересмотрела свои планы и решила использовать Zen 5 процессор, так как Zen 6 не будет готов к 2026 году.

В результате новая Xbox может быть несколько слабее PlayStation 6, но при этом будет стоить дешевле.

Кроме того, ранний старт позволит Microsoft быстрее подготовиться к запуску более мощной версии Xbox после дебюта PlayStation 6.