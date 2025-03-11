Компания Microsoft закрывает важную функцию из Windows 11

Компания Microsoft сообщила, что уже 27 мая завершит поддержку приложения Remote Desktop для Windows.

Пользователям, желающим подключаться к Windows 365, Azure Virtual Desktop и Microsoft Dev Box, необходимо будет перейти на новое приложение Windows, выпущенное в сентябре.

Это приложение предлагает поддержку нескольких мониторов и динамическое разрешение экрана, а также доступ к облачным ПК и виртуальным рабочим столам. После указанной даты подключения через устаревшее приложение будут заблокированы.

Прекращение поддержки касается только Remote Desktop, в то время как Microsoft Remote Desktop Connection продолжит функционировать в Windows 11.

Ожидается, что новое приложение позволит использовать личные учетные записи, в отличие от текущего, работающего только с рабочими и учебными учетными записями. Microsoft также подтвердила свои планы по переносу Windows в облако.