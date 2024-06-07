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Компания Microsoft выпустит ремастер первой Halo 2001 года для PS 5

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Microsoft работает над улучшенной версией игры Halo: Combat Evolved, которая была эксклюзивом для оригинальной консоли Xbox в 2001 году, сообщает The Verge.

По словам журналиста Тома Уоррена, проект находится в начальной стадии разработки. Также разработчики обсуждают возможность выпуска игры на PlayStation 5, но окончательное решение еще не принято.

Отмечается, что Microsoft запустила программу Project Latitude, которая направлена на перенос эксклюзивных игр Xbox на другие платформы.

В рамках этой программы уже успешно вышли Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves и Grounded, а в будущем могут быть выпущены Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Mythology, Starfield и Senua’s Saga: Hellblade II. Однако игры Gears 6, Fable и South of Midnight останутся эксклюзивами Xbox Series X/S.

На презентации Xbox Games Showcase 2024, запланированной на 9 июня, будут представлены новые игры от внутренних студий Microsoft, а также портативная версия консоли Xbox. Презентация будет транслироваться в 20:00 по московскому времени.

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