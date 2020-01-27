Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7

Microsoft полгода напоминала, что 14 января 2020 года прекратит поддерживать операционную систему Windows 7.

Последнее обновление для ОС разработчики выпустили как раз в день прекращения официальной поддержки, но как оказалось патч «сломал» заставку на рабочем столе.

Вместо выбранного изображения пользователь видел черный фон. Стоит обратить внимание, что после 14 января Windows 7 официально не поддерживается, а баг как раз появился в финальном обновлении.

Он работает, если в настройках обоев стоит режим «растянуть».

В Microsoft признали проблему и пообещали выпустить еще одно обновление, вот только когда оно выйдет ничего не сообщается.