Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7

Компания Microsoft выпустит обновление Windows 727.01.2020 23:07
Microsoft полгода напоминала, что 14 января 2020 года прекратит поддерживать операционную систему Windows 7.
Последнее обновление для ОС разработчики выпустили как раз в день прекращения официальной поддержки, но как оказалось патч «сломал» заставку на рабочем столе.
Вместо выбранного изображения пользователь видел черный фон. Стоит обратить внимание, что после 14 января Windows 7 официально не поддерживается, а баг как раз появился в финальном обновлении.
Он работает, если в настройках обоев стоит режим «растянуть».
В Microsoft признали проблему и пообещали выпустить еще одно обновление, вот только когда оно выйдет ничего не сообщается.
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