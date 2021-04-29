Компания Microsoft выпустит майское обновление Windows 10 в ближайшие недели

Microsoft официально подтвердила, что обновление под номером 19043.928 будет финальным для майской сборки системы.

В мае компания планирует начать финальное обновление Windows 10 May 2021 Update (21H1), в котором появится ряд исправлений и улучшений системы.

Кардинальных изменений в Windows 10 ожидать не стоит, их запланировали на более поздний срок.

Самым заметным в Windows 10 May 2021 Update будет возможность работы внешних камер для Windows Hello.

Майское обновление Windows 10 сейчас находится на тестировании у инсайдеров, и сразу после утверждения, ее начнут распространять на совместимые устройства.

Стоит отметить, что компания Microsoft сейчас распространяет крупные обновления постепенно, чтобы в случае выявления крупной ошибки можно было оперативно свернуть обновление и отправить его на доработку.