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Компания Microsoft выпустила шутливую толстовку для геймпадов Xbox к Рождеству

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Microsoft начала готовится к рождественским праздникам, и по традиции она выпустила очередной шуточный аксессуар, который может понравится поклонникам Xbox.
Для контролеров Xbox разработали качественную толстовку с замком, которая не несет какой-либо полезной функции, разве что защищает геймпад от пыли и грязи когда им не пользуются.

Толстовка представлена в белом и черном исполнение, ее изготовили из 100% полиэстера, и для удобства одевания в контролер вшили замок.
Купить мини-толстовку можно в фирменном онлайн-магазине Xbox Gear Shop, цена новинки составляет 25 долларов.

Компания Microsoft выпустила шутливую толстовку для геймпадов Xbox к Рождеству

Microsoft Xbox
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