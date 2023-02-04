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Компания Microsoft внедрила в свою поисковую систему Bing интеллектуальный чат-бот ChatGPT

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Microsoft на две минуты включила в стартовую страницу поисковика Bing чат-бот ChatGPT. Его заметили некоторые пользователи и даже протестировали.

За пару минут пользователи узнали, что ChatGPT способен не только отвечать на сложные вопросы, но также и задавать их в разговорной манере.

Еще было отмечено, что обновленная страница Bing приводит источники, что очень важно при использовании ChatGPT.

Но несмотря на большие возможности ChatGPT было предупреждение, что платформа находится на тестовой стадии, и она работает через искусственный интеллект, поэтому ответы могут содержать ошибки.

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