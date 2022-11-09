Главная » Новости

Компания Microsoft внедрила показ рекламы в меню выхода из Windows 11

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Microsoft уже давно старается внедрить в операционную систему рекламу, которая ранее появлялась в разных версиях Windows, и даже были способы отключить ее.
Но теперь реклама присутствует в Windows 11 и отключить ее нельзя.

Рекламу добавили в меню «Пуск» Windows 11. Пока рекламируется сервис OneDrive, но реклама расположена в меню окончания рабочей сессии.

Стоит отметить, что этим пунктом пользуются, чтобы сменить пользователя или изменить настройки аккаунта.

Пока точно неизвестно на постоянной основе эта реклама или ее в дальнейшем уберут с меню «Пуск».

Но недавно сообщалось, что Microsoft ведет разработку бесплатных компьютеров для корпоративного сегмента с предустановленной ОС со встроенной неотключаемой рекламой.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.