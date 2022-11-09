Компания Microsoft внедрила показ рекламы в меню выхода из Windows 11

Microsoft уже давно старается внедрить в операционную систему рекламу, которая ранее появлялась в разных версиях Windows, и даже были способы отключить ее.

Но теперь реклама присутствует в Windows 11 и отключить ее нельзя.

Рекламу добавили в меню «Пуск» Windows 11. Пока рекламируется сервис OneDrive, но реклама расположена в меню окончания рабочей сессии.

Стоит отметить, что этим пунктом пользуются, чтобы сменить пользователя или изменить настройки аккаунта.

Пока точно неизвестно на постоянной основе эта реклама или ее в дальнейшем уберут с меню «Пуск».

Но недавно сообщалось, что Microsoft ведет разработку бесплатных компьютеров для корпоративного сегмента с предустановленной ОС со встроенной неотключаемой рекламой.