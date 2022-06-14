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Компания Microsoft сообщила, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2023 году

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S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет с большой задержкой, о чем стало известно не от самих разработчиков, а от компании Microsoft.
Во время конференции игр Xbox и Bethesda было сказано, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в течение 12 месяцев, и была показана дата 2023 год.

GSC Game World официально не объявляла о переносе игры на следующий год.

Ранее разработчики называли дату 8 декабря 2022 года, ну а перед этим была озвучена дата 28 апреля 2022 года.

Первый перенос состоялся, когда разработчики заявили, что переводят с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5.

Позже было сказано, что работа над проектом приостановлена, но в мае работы снова возобновили, как только студия перебралась в Чехию.

Напомним, GSC Game World не намерена продавать S.T.A.L.K.E.R 2 в России, при этом владельцы подписки Xbox Game Pass, которые уже оформили предзаказ смогут это сделать.

S.T.A.L.K.E.R. 2
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