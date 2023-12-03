Компания Microsoft разрабатывает альтернативу App Store для iOS и iPadOS

По информации, опубликованной в Bloomberg, Microsoft планирует создать свой собственный маркетплейс для iOS и iPadOS, где пользователи смогут приобретать игры и приложения для устройств iPhone и iPad. Это произойдет после того, как Apple выполнит требования закона Европейского Союза «О цифровых рынках», который разрешает пользователям указанных устройств загружать программное обеспечение из сторонних источников. Глава игрового подразделения Microsoft, Фил Спенсер, подтвердил этот план и сообщил, что компания активно работает над его реализацией.

Спенсер отметил, что создание собственного маркетплейса для iOS является важной частью стратегии Microsoft, и он проводит обсуждения с партнерами, которые также заинтересованы в большей монетизации программного обеспечения на мобильных устройствах. Он не конкретизировал точную дату запуска альтернативы App Store, но отметил, что это не займет «несколько лет» и, возможно, случится раньше.

Согласно Bloomberg, запуск маркетплейса от Microsoft для iOS может произойти уже в следующем году. Это связано с тем, что Apple должна выполнить требования Европейского Союза до 6 марта 2024 года.