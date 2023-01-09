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Компания Microsoft прекратит поддержку ОС Windows 7 и Windows 8.1 с 10 января 2023 года

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Новые функций в Windows 7 и 8.1 уже давно не вводят, и эти операционные системы официально не обновляются. Только выпускаются патчи безопасности для корпоративных пользователей, причем это делают за отдельную плату.
Microsoft с 10 января 2023 года прекращает выпускать отдельные патчи безопасности для Windows 7 и 8.1. Эти ОС и дальше будут функционировать на устройствах, но они станут очень сильно уязвимыми перед современными угрозами.

При этом сотрудники платформы 0patch пообещали поддерживать Windows 7 и 8.1 в лучшем случае до 2025 года, но на каких условиях пока не уточняется.

 

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