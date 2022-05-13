Компания Microsoft представила встроенный VPN для своего браузера Edge

Microsoft представила свой VPN-сервис для браузера Edge, который встроен в операционную систему Windows.

Пока VPN-сервис для Edge доступен в виде превью-версии, но скоро его начнут распространять для всех пользователей.

Новый сервис получил название Secure Network (Безопасная сеть). Он работает в автоматическом режиме и выбирает ближайший доступный сервер.

Главной задачей Secure Network сделать подключение Edge безопасным. Система автоматически скроет IP-адрес, зашифрует трафик и направит его через безопасную сеть Cloudflare.

Ранее сообщалось, что Secure Network для пользователя будет доступен в ограниченном режиме — 1 ГБ бесплатно для участников тестирования.

Как будет в дальнейшем неизвестно, возможно Microsoft будет использовать платные тарифные планы для Secure Network.