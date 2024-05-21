Компания Microsoft представила новую функцию для ОС Windows 11

Microsoft представила в Windows 11 функцию под названием Recall, которая позволяет пользователям сохранять записи всех своих действий на компьютере.

Этот потрясающий инструмент, известный также как AI Explorer, запоминает каждый шаг пользователей, начиная от использования приложений и заканчивая просмотром веб-страниц, чтобы впоследствии предоставить им возможность вернуться к этим моментам.

Компания Microsoft обещает пользователям, что индексированная с помощью Recall информация останется конфиденциальной и будет храниться локально на устройстве.

Пользователи могут приостанавливать индексацию или удалять записанные данные. В случае необходимости функцию можно полностью отключить, чтобы обеспечить контроль над сохраненными данными.

Функциональность Recall охватывает широкий спектр ситуаций, включая запись действий пользователя в приложениях, онлайн-чатах и интернет-серфинге.

Хронологическая шкала, подобная уже знакомому Timeline в Windows 10, отображает все действия пользователя в Windows 11. Благодаря функции поиска на основе искусственного интеллекта, пользователи могут легко находить интересующую их информацию из прошлого, задавая запросы на естественном языке.

Важно отметить, что функция Recall доступна не на всех компьютерах с Windows 11. Для ее полноценной работы требуется современный компьютер с процессором, оснащенным нейронным сопроцессором (NPU), который обеспечивает функциональность на основе искусственного интеллекта.

Например, устройства с Arm-чипами Qualcomm Snapdragon X Elite, ожидаемые на рынке в ближайшем будущем, будут поддерживать эту инновационную функцию.

Для активации Recall необходимо иметь на компьютере SSD-накопитель объемом не менее 250 ГБ, из которых как минимум 50 ГБ должны быть свободными.

По умолчанию для записи данных Recall выделяется примерно 25 ГБ, что позволяет сохранять информацию в течение около трех месяцев. Однако пользователи могут настроить объем доступного места в настройках компьютера. Для освобождения места под новые записи старые данные автоматически удаляются.